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Kurt Russell ve Goldie Hawn: Bu aşkın benzeri yok - Son Dakika

Kurt Russell ve Goldie Hawn: Bu aşkın benzeri yok

09.07.2021 16:21
Kurt Russell ve Goldie Hawn: Bu aşkın benzeri yok, System.String[]

AŞK BİTMEZ!Evliliklerin ve birlikteliklerin genellikle kısa sürdüğü Hollywood'da bu geleneğe meydan okuyan bir çift: Kurt Russell ve Goldie Hawn, tam 38 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar.

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AŞK BİTMEZ!

Evliliklerin ve birlikteliklerin genellikle kısa sürdüğü Hollywood'da bu geleneğe meydan okuyan bir çift: Kurt Russell ve Goldie Hawn, tam 38 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar. Ünlü çift, bir süredir de Avrupa tatilini sürdürüyor. Önce Yunanistan'da tatil yapan çift sonra da Fransa'ya geçti. Russell ve Hawn, önceki gün de çıktıkları yat turunda görüntülendi. Çift, zaman zaman birbirleriyle romantik anlar da yaşayarak 40 yıla merdiven dayayan aşklarının bitmediğini gözler önüne serdi.

Kurt Russell ve Goldie Hawn: Bu aşkın benzeri yok
YUNANİSTAN'DAN FRANSA'YA

Kurt Russell ve Goldie Hawn, tatilin bir bölümünde çocuklarıyla birlikte Yunan adalarını gezdi. Bu sırada ünlü çifte, Goldie Hawn'ın eskiy evliliğinden dünyaya gelen kızı Kate Hudson ve sevgilisi Danny Fujikawa ile iki çocuğu da eşlik etti. Russell ve Hawn daha sonra arkadaşlarıyla birlikte Fransa'ya geçti.

Kurt Russell ve Goldie Hawn: Bu aşkın benzeri yok

HER ŞEY FİLM SETİNDE BAŞLADI

Goldie Hawn ile Kurt Russell, Hollywood'un simge aşklarından birinin kahramanları. 73 yaşındaki Hawn ile 68 yaşındaki Russell, Hollywood filmlerinde anlatılan aşkların vücut bulmuş hali desek yanılmış olmayız. Gelin ünlü çiftin 40 yıla doğru uzanan aşklarını bir hatırlayalım.

Kurt Russell ve Goldie Hawn: Bu aşkın benzeri yok
BÜYÜK BİR AİLE OLDULAR

Goldie Hawn ile Kurt Russell'ın yolları 1966 yılında bir Disney yapımının setinde kesişti. Sonra ikinci kez 1983 yılında Swing Shift (Tehlikeli Yakınlaşmalar) filminde yeniden bir araya geldiler. İşte o filmin setinde, yıllar sonra tekrar kesişen yolları bir daha ayrılmadı. Hawn ve Russell, bunca uzun süren beraberliklerine rağmen hiç resmi olarak evlenmediler. Ama hem birbirleriyle hem de eski evliliklerinden olan çocuklarıyla ilişkileri ile birçok kişiye örnek oldular.

Kurt Russell ve Goldie Hawn: Bu aşkın benzeri yok
'ONDAN BAŞKA KİMSENİN YANINDA OLMAK İSTEMEZDİM'

Kurt Russell, sevgilisi Goldie Hawn'a duyduğu aşkı bir röportajında şu sözlerle anlatmıştı: "Harika hayatımı sana borçluyum. Dünyanın tüm yıldızları bir araya gelse senin yaktığın bir mumun ışından daha parlak olamazlar. Goldie dışında kimsenin yanında olmak istemezdim."

Kurt Russell ve Goldie Hawn: Bu aşkın benzeri yok
'AYAKLARIM YERDEN KESİLDİ'

Goldie Hawn da hayat arkadaşı Kurt Russell'ı görür görmez ondan etkilendiğini hiçbir zaman gizlemedi. O da bir röportajında Russell'ın en çok eski evliliğinden olan çocuklarına bakışını sevdiğini söylemişti. Hawn "Çocuklarıma bakışları öyle hoşuma gitti ki. Ayaklarım yerden kesildi" sözleriyle ona olan aşkını ifade etmişti. Hawn ve Russell, uzun ilişkilerinin başarısının sırrını "evlenmemiş olmaya da" bağlıyor. Bunu ifade eden çift, her gün birlikte yeni kararlar alabilmelerinin de ilişkilerini sağlam tuttuğunu söylemişti katıldıkları bir programda.

Kurt Russell ve Goldie Hawn: Bu aşkın benzeri yok
HAWN İKİ KEZ RUSSELL BİR KEZ EVLENMİŞTİ

Goldie Hawn ilk evliliğini 1969 ile 1976 arasında Gus Trikonis ile yaptı. 1976 ile 1980 arasında da Bill Hudson ile evli kaldı. Bu evlilikten çocukları Oliver ve Kate Hudson dünyaya geldi. Kurt Russell ile birlikteliğinden ise Wyat adında bir oğlu bulunuyor. Kurt Russell ise 1979 ile 1983 arasında Season Hubley ile evliydi. Bu evlilikten Boston adında bir oğlu bulunuyor ünlü oyuncunun.

Kurt Russell ve Goldie Hawn: Bu aşkın benzeri yok

ÖZ BABASININ DEĞİL RUSSELL'IN YANINDA BÜYÜDÜ

Her ne kadar birlikteliklerinden sadece bir tane çocukları olsa da yine de gelinler, damatlar ve torunlardan oluşan kalabalık bir ailenin anne ve babası Kurt Russell ile Goldie Hawn. Özellikle de kendi babasından daha çok Kurt Russell'ın yanında büyüyen Kate Hudson, sık sık bu konuda düşündüklerini ve hissettiklerini sosyal medyadan da dile getiriyor.

Kurt Russell ve Goldie Hawn: Bu aşkın benzeri yok

'BABA' DİYE SESLENİYOR

Kate Hudson, geçen yıl Kurt Russell'ın doğum gününde yaptığı bir sosyal medya paylaşımında uzun ve duygu dolu bir mesaj kaleme almıştı. Kate Hudson, "baba" diye seslendiği Kurt Russell'ın 70'inci doğum gününü de Instagram sayfasında paylaştığı bir dizi fotoğraf ve uzun bir yazıyla kutlamıştı. Russell'ı tanımasaydı kendisinin ve hayatının nasıl şekilleneceğini bilmediğini belirtti Hudson o paylaşımda. Russell'ın, kendi kişiliğinin gelişmesinde büyük katkısı olduğunu belirten Hudson bu paylaşımını da "Mutlu yıllar baba" diyerek bitirdi.

Kurt Russell ve Goldie Hawn: Bu aşkın benzeri yok

Kurt Russell, Goldie Hawn, Kate Hudson, Hollywood, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Kurt Russell ve Goldie Hawn: Bu aşkın benzeri yok - Son Dakika Magazin


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