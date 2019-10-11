Son Dakika Haberleri: Kürt şahinleri tugayı tim komutanı: "tel abyat'a gidiyoruz.
Son Dakika Güncel Kürt şahinleri tugayı tim komutanı: 'tel abyat'a gidiyoruz.

Kürt şahinleri tugayı tim komutanı: "tel abyat'a gidiyoruz.

44 dakika önce

Suriye Milli Ordusu'na bağlı Hamza Tümeni Özel Kuvvetleri, Fırat'ın doğusuna asker göndermeye devam ediyor.

Suriye Milli Ordusu'na bağlı Hamza Tümeni Özel Kuvvetleri, Fırat'ın doğusuna asker göndermeye devam ediyor. Daha önce binlerce askerini Barış Pınarı Harekatı'na gönderen Milli Ordu, Tel Abyad ve Resulayn'da harekata katılmak üzere bugün de 500 asker gönderdi. Kürt Şahinleri Tugayı'ndan bir Tim komutanı, "Biz Kürt Şahinler Tugayı, Hamza Tümeni'nden Tel Abyat'a gidiyoruz. İnşallah PKK ve PYD'lilerden temizliyeceğiz" dedi.

Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla birlikte Fırat'ın doğusuna binlerce askerini gönderen Suriye Milli Ordusu, bugün de 500 askerini Tel Abyad ve Resulayn'a gönderdi. Hamza Tümeni bünyesindeki 'Kürt Şahinleri Tugayı', üç ay süren özel kuvvet eğitiminin ardından bugün Fırat'ın doğusunda terör örgütü YPG/PKK'ya karşı mücadele etmek için harekata katılıyor. Fırat Kalkanı Harekatı sonrasında kurulan ve tamamen Kürtlerden oluşan Tugay, Zeytin Dalı Harekatı sırasında da Türk askeriyle birlikte operasyonlara katıldı. Zorlu eğitimlerini tamamlayan Kürt Şahinleri Tugayı, terör örgütlerine karşı yeniden cepheye gitti.

"İNŞALLAH PKK VE PYD'LİLERDEN TEMİZLİYECEĞİZ"

Kürt Şahinleri Tugayı'ndan bir Tim komutanı, "Biz Kürt Şahinler Tugayı, Hamza Tümeni'nden Tel Abyat'a gidiyoruz. İnşallah PKK ve PYD'lilerden temizliyeceğiz.

El Bab'daki karargahlarında bugün son içtimalarını gerçekleştiren özel kuvvet askerleri, ağır silahlarla donatılmış araçlarına binerek, yola çıktı.

Kürt şahinleri tugayı tim komutanı: tel abyat'a gidiyoruz.

Suriye, Fırat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 07:08 Kaynak: DHA
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