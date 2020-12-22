Kurt saldırılarına uğrayan sürüler "kangal" köpekleriyle korunacak - Son Dakika

Kurt saldırılarına uğrayan sürüler "kangal" köpekleriyle korunacak

22.12.2020 11:11
Kurt saldırılarına uğrayan sürüler

Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde, popülasyonu artan kurtların hayvan sürülerine saldırılarının önüne safkan kangal köpekleriyle geçilmesi hedefleniyor.

Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde, popülasyonu artan kurtların hayvan sürülerine saldırılarının önüne safkan kangal köpekleriyle geçilmesi hedefleniyor.

Lalapaşa Kaymakamlığı ve Lalapaşa Ziraat Odası iş birliğinde ilçedeki üreticilere dağıtılmak üzere Sivas'ın Kangal ilçesinden 5 çift safkan kangal köpeği getirtildi.

Hayvan sürülerini korumalarıyla ün salmış kangal köpekleri Ziraat Odası bahçesinde İlçe Kaymakamı Mehmet Çağatay Çakalın katılımıyla çekilen kura sonucu üreticilere dağıtıldı.

-"Domuz için salınan kurtlar sürüye saldırmaya başladı"

Lalapaşa Ziraat Odası Başkanı Taner Öztürk, AA muhabirine, sürülere zarar veren kurtlarla doğal mücadele dönemine geçtiklerini söyledi.

Üreticilerin zarar görmesini engellemek için çalışmalar yaptıklarını anlatan Öztürk, "Son yıllarda ayçiçeği tarlalarına domuzlar çok zarar veriyordu. Bundan dolayı domuzlarla mücadele için kurt salımı yapıldı. Fakat bunun ardından kurtlar küçükbaş ve büyükbaş sürülere zarar vermeye başladı. Bu yıl yaklaşık 100'den fazla küçükbaş, 5'den fazla da büyükbaş hayvan zarar gördü." diye konuştu.

Kurtlarla doğal mücadele dönemi

Kaymakamlığın destekleriyle Kangal ilçesinden 5 çift safkan kangal köpeği getirdiklerini belirten Öztürk, şunları kaydetti:

"Bu köpeklerimizi üreticilerimize dağıtacağız. Zaman içinde köpeklerin üremesi sağlanarak tüm üreticilerimize kangal köpeği dağıtacağız ve bu şekilde mücadele edeceğiz. Doğayla, doğal bir mücadelece vereceğiz. Doğal olmayan unsularla mücadele edildiği zaman doğanın dengesi bozuluyor ve daha büyük zararlar ortaya çıkabiliyor.

İnşallah güzel ve öncü bir çalışma olur. Hem kurt hem de domuz popülasyonunu dengede tutarak çiftçilerimizin en az zararla çıkmasını sağlarız. Pandemi sürecinde gördük, doğanın dengesini bozduğumuzda farklı sonuçlar ortaya çıkıyor. Bunun en güzel mücadele yöntemi doğadaki bir zararlının kendi zararlısıyla mücadele etmektir. Kurtları yok ederek değil, onları dengede tutarak ve sürülerden uzak tutarak onlarla mücadele edeceğiz."

Üretici Önder Kabataş ise kurtların sürülere verdiği zararı en az indirmek için başlatılan çalışmayı yerinde bulduğunu ifade etti.

Doğanın dengesini doğal yöntemlerle korumaya çalıştıklarını dile getiren Kabataş, "Bu köpeklerin gelmesiyle köylerdeki sürülerimiz kurtlardan daha az görecektir. Bizde bu hayvanların üremesini sağlayarak diğer üretici arkadaşlarımıza teslim edeceğiz."

Sedat Kutlu da projeye destek veren Kaymakamlık ve Ziraat Odası Başkanlığı'na teşekkür etti.

Trakya Üniversitesi, Ziraat Odası, Lalapaşa, Kangal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kurt saldırılarına uğrayan sürüler 'kangal' köpekleriyle korunacak - Son Dakika


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