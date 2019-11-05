Son Dakika Haberleri: Kurt saldırısında 7 küçükbaş hayvan telef oldu
Son Dakika Güncel Kurt saldırısında 7 küçükbaş hayvan telef oldu

Kurt saldırısında 7 küçükbaş hayvan telef oldu

7 saat önce

Manisa'nın Akhisar ilçesinde kurtların saldırdığı ağıldaki 7 küçükbaş hayvan telef oldu.

Kurt saldırısında 7 küçükbaş hayvan telef oldu, System.String[]

Manisa'nın Akhisar ilçesinde kurtların saldırdığı ağıldaki 7 küçükbaş hayvan telef oldu.

Olay, Akhisar ilçesine bağlı kırsal Pekmezci Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre İbrahim Aktan'a (60) ait ağıla sabah saatlerine doğru kurt girdi. Kurtlar ağılda bulunan koyunlardan 7'sini telef etti, 11'ini de yaraladı. Sabah koyunlarına bakmaya giden Aktan, gördüğü manzara karşısında şoka uğradı. Telef olan koyunlar hastalık yaymayacak şekilde gömüldü.

Olaya ilişkin bilgi veren Pekmezci Mahallesi Muhtarı Ramazan Eriş, son zamanlarda mahallede kurt saldırılarının arttığını söyledi. Ağılları önünde nöbet tuttuklarını kaydeden Eriş, önlem alınması noktasında yetkililere çağrıda bulundu.

(İHA)

Akhisar, Manisa, Sabah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 11:50 Kaynak: İHA
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