Kurt saldırısında kaybolan hayvanlar bulundu - Son Dakika

Kilis'te, 128 adet küçükbaş hayvan sürüsüne kurt saldırması sonucu bir kısmı kaybolan küçükbaş hayvanlar bulunarak sahibine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Kilis merkez Uzunlu köyünde yaşayan Fahrettin Özçoban isimli vatandaş arazide otlayan 128 adet küçükbaş hayvan sürüsüne kurt saldırdığını bunlardan 43 tanesinin gece saatlerinde kaybolduğunu jandarmaya ihbarda bulundu. Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin termal kamera ve drone desteğiyle Uzunlu, Acar ve Topdağı köyleri arasında yaklaşık 24 saatlik aramalar sonucunda 33 adedi sağ 3 adet yaralı ve 7 adet telef olmuş hayvan bulunarak, sahibine teslim edildi. - KİLİS