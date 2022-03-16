Kurt sandığı koyun sürüsünün sahibini kazara vurarak öldürdü - Son Dakika
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Kurt sandığı koyun sürüsünün sahibini kazara vurarak öldürdü

16.03.2022 22:04
Kurt sandığı koyun sürüsünün sahibini kazara vurarak öldürdü

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bir çoban, kurt sandığı koyun sürüsü sahibini kazara vurarak öldürdü.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bir çoban, kurt sandığı koyun sürüsü sahibini kazara vurarak öldürdü.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesi Akçabel köyünde ormanlık alanda hayvan sürüsünü otlatan çoban Adem K. (38), sabah saatlerinde bir koyununun kurt saldırısına uğraması telef olması üzerine koyun sürüsünü köye getirdi. Adem K., kurdu yakalamak için gece saatlerinde koyununun telef olduğu yere av tüfeğiyle giderek kurdu beklemeye başladı. Telef olan koyun sahibi Bekir Bilget (43) de, kurdu yakalamak için tüfeğini alarak olayın yaşandığı yere gitti. Bu sırada ses yapan Bekir Bilget'i gece karanlığında kurt sanan Adem K. tüfeği ateşledi.

Kurdu vurduğunu sanan Adem K., olay yerine gidince koyunun sahibi Bekir Bilget'in cansız bedeniyle karşılaştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Bekir Bilget'in hayatını kaybettiğini belirlendi. Jandarma ekiplerince olay yeri ve çevresinde güvenlik önlemleri alındı. Jandarma ekipleri Adem K.'yi gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

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Jandarma, Adıyaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kurt sandığı koyun sürüsünün sahibini kazara vurarak öldürdü - Son Dakika


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