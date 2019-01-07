Son Dakika Haberleri: Kurt Sandılar Köpek Çıktı

Kurt Sandılar Köpek Çıktı

45 dakika önce

Bursa'da vatandaşlar sokakta kedileri kovalayan ve kurda benzeyen hayvanı yakalayıp, zincirle çöp tenekesine bağladı.

Kurt Sandılar Köpek Çıktı, System.String[]
Bursa'da vatandaşlar sokakta kedileri kovalayan ve kurda benzeyen hayvanı yakalayıp, zincirle çöp tenekesine bağladı. Zabıta ekiplerinin olay yerine gelmesiyle gerçek ortaya çıktı. Hayvanın kurt değil köpek olduğu belirlendi.

Olay, Nilüfer'e bağlı Fethiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokaktaki başı boş bir hayvanın kedileri kovalaması üzerine mahalleli tedirgin oldu. Kurda benzeyen hayvanı yakalayan mahalleli, zincir ile çöp tenekesine bağlayıp zabıta ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen zabıta ekipleri, hayvanın kurt değil köpek olduğunu belirledi. Köpek zabıta ekiplerine teslim edildi. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 10:40 Kaynak: İHA

Fethiye, Bursa, Zabıta, 3. Sayfa
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