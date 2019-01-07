Kurt Sandılar Köpek Çıktı
45 dakika önce
Bursa'da vatandaşlar sokakta kedileri kovalayan ve kurda benzeyen hayvanı yakalayıp, zincirle çöp tenekesine bağladı.
Bursa
'da vatandaşlar sokakta kedileri kovalayan ve kurda benzeyen hayvanı yakalayıp, zincirle çöp tenekesine bağladı. Zabıta
ekiplerinin olay yerine gelmesiyle gerçek ortaya çıktı. Hayvanın kurt değil köpek olduğu belirlendi.
Olay, Nilüfer'e bağlı Fethiye
Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokaktaki başı boş bir hayvanın kedileri kovalaması üzerine mahalleli tedirgin oldu. Kurda benzeyen hayvanı yakalayan mahalleli, zincir ile çöp tenekesine bağlayıp zabıta ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen zabıta ekipleri, hayvanın kurt değil köpek olduğunu belirledi. Köpek zabıta ekiplerine teslim edildi. - BURSA
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 10:40 Kaynak: İHA
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