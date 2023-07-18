Kurt sürüsü ağıla girerek 190 koyunu telef etti - Son Dakika
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Kurt sürüsü ağıla girerek 190 koyunu telef etti

18.07.2023 17:49

Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı Yukarı Karagüney köyünde ağıllara giren kurtlar, 3 besiciye ait 190 koyunu telef etti. Hayvan sahipleri durumu yetkililere bildirerek destek istedi.

Kars'ın Kağızman ilçesinde ağıla giren kurt sürüsü, 190 koyunu telef etti.

İlçeye bağlı Yukarı Karagüney köyünde 3 besiciye ait ağıllardaki koyun sürüsüne gece saatlerinde kurtlar girdi.

Sabah ağıllara girdiklerinde 190 koyununun telef edildiğini gören hayvan sahipleri, durumu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Koyunlarının telef olduğunu görüp büyük üzüntü duyan besiciler, yetkililerden destek istedi.

Kaynak: AA
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Hisarcık, Kağızman, Kars, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kurt sürüsü ağıla girerek 190 koyunu telef etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kurt sürüsü ağıla girerek 190 koyunu telef etti - Son Dakika
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