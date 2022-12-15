Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesindeki Akdağ Tabiat Parkı'nda kurt sürüsü, avladıkları yılkı atıyla beslenirken görüntülendi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü Sandıklı Şube Şefliği görevlileri, yaban hayatını gözlemlemek için çıktığı Akdağ'da, avladıkları yılkı atıyla beslenen kurt sürüsüyle karşılaştı. Görevliler, 'Canis lupus' cinsi 7 kurttan oluşan sürünün beslenmesini kamerayla görüntüledi. Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü'nün sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda, sürünün yılkı atıyla beslendiği anlar yer aldı.
Son Dakika › Güncel › KURT SÜRÜSÜ AVLADIKLARI YILKI ATIYLA BESLENİRKEN GÖRÜNTÜLENDİ - Son Dakika