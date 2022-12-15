Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü Sandıklı Şube Şefliği görevlileri, yaban hayatını gözlemlemek için çıktığı Akdağ'da, avladıkları yılkı atıyla beslenen kurt sürüsüyle karşılaştı. Görevliler, 'Canis lupus' cinsi 7 kurttan oluşan sürünün beslenmesini kamerayla görüntüledi. Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü'nün sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda, sürünün yılkı atıyla beslendiği anlar yer aldı.

Kaynak: DHA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Karahisar, Akdağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › KURT SÜRÜSÜ AVLADIKLARI YILKI ATIYLA BESLENİRKEN GÖRÜNTÜLENDİ - Son Dakika

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