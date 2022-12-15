KURT SÜRÜSÜ AVLADIKLARI YILKI ATIYLA BESLENİRKEN GÖRÜNTÜLENDİ - Son Dakika
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KURT SÜRÜSÜ AVLADIKLARI YILKI ATIYLA BESLENİRKEN GÖRÜNTÜLENDİ

15.12.2022 10:44

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesindeki Akdağ Tabiat Parkı'nda kurt sürüsü, avladıkları yılkı atıyla beslenirken görüntülendi.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesindeki Akdağ Tabiat Parkı'nda kurt sürüsü, avladıkları yılkı atıyla beslenirken görüntülendi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü Sandıklı Şube Şefliği görevlileri, yaban hayatını gözlemlemek için çıktığı Akdağ'da, avladıkları yılkı atıyla beslenen kurt sürüsüyle karşılaştı. Görevliler, 'Canis lupus' cinsi 7 kurttan oluşan sürünün beslenmesini kamerayla görüntüledi. Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü'nün sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda, sürünün yılkı atıyla beslendiği anlar yer aldı.

Kaynak: DHA
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Doğa Koruma ve Milli Parklar, Karahisar, Akdağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KURT SÜRÜSÜ AVLADIKLARI YILKI ATIYLA BESLENİRKEN GÖRÜNTÜLENDİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: KURT SÜRÜSÜ AVLADIKLARI YILKI ATIYLA BESLENİRKEN GÖRÜNTÜLENDİ - Son Dakika
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