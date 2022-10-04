Kurt sürüsü ile karşılaşan antilop sürüsünün yaptıkları şaşkına çevirdi! - Son Dakika
Üye Girişi

Kurt sürüsü ile karşılaşan antilop sürüsünün yaptıkları şaşkına çevirdi!

04.10.2022 22:12

Kurt sürüsü ile antilop sürüsünün karşı karşıya geldiği anlar, sosyal medyada izlenme rekoru kırdı. Videonun sonunda antilop sürüsünün, bir arkadaşlarını kurtlara feda etmesi, izleyenleri şaşkına çevirdi.

Zor doğa şartlarına ilişkin bir video, sosyal medyada adeta reyting rekoru kırdı. Bir belgeselden alıntılandığı belirtilen videoda, kurt sürüsü ve antilop sürüsünün karşı karşıya geldiği dakikalar yer aldı.

UZUN SÜRE MÜCADELE ETTİLER

Kurtlar, hemen önlerindeki antilop sürüsünden birini avlamak adına dakikalarca koştu. Fakat kurtların istediği fırsat, bizzat antiloplar tarafından önlerine serildi.

BAZEN DOST, DÜŞMANDAN DAHA TEHLİKELİDİR

Videonun son kısmında antilop sürüsünün yavaşlayarak bir arkadaşlarını duraklattığı ve o antilobun kurtlara yem olduğu görüldü. Sürünün geri kalanı ise yoluna devam etti. Sosyal medyada video hakkında "Bazen dost, düşmandan daha tehlikelidir" yorumları yapıldı.

YORUMLAR
500

Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Kurt sürüsü ile karşılaşan antilop sürüsünün yaptıkları şaşkına çevirdi! - Son Dakika


Son Dakika
23:01 Müzisyen Onur Şener cinayetine adı karışan Bakanlık müfettişleri görevden uzaklaştırıldı
22:46 A Milli Kadın Voleybol Takımı, Almanya'yı 3-0 mağlup etti
22:34 Cübbeli Ahmet Hoca'nın kayınbiraderi siyasete adım attı! Partisi ise şaşkına çevirdi
22:32 Filipinler'de ilginç piyango çekiliş! 4 milyon dolarlık büyük ikramiye 433 kişiye çıktı
22:12 Kurt sürüsü ile karşılaşan antilop sürüsünün yaptıkları şaşkına çevirdi!
21:07 ABD'de korku yaratan seri katil iddiası! Sadece erkekleri hedef alıyor
21:03 Hakemin verdiği karar tüm futbolcuları şaşkına çevirdi!
21:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, ABD'den yardım isteyen Miçotakis'e rest: Ne yaparsan yap, biz gereği neyse yapacağız
20:56 Komedyen Eser Yenenler film için bambaşka bir görünüme büründü! Eşi Berfu Yenenler bile tanımadı
20:42 ABD ile görüşme yapan Miçotakis'ten, Türkiye'ye skandal gönderme
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2022 23:20:56. #1.12#
SON DAKİKA: Kurt sürüsü ile karşılaşan antilop sürüsünün yaptıkları şaşkına çevirdi! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement