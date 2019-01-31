Son Dakika Haberleri: Kurt Sürüsü Şehre İndi

Kurt Sürüsü Şehre İndi

1 saat önce

Hakkari'de olumsuz hava şartları nedeniyle yiyecek bulmaktan zorlanan kurt sürüsü, kent merkezinde görüntülendi.

Kurt Sürüsü Şehre İndi, System.String[]
Hakkari'de olumsuz hava şartları nedeniyle yiyecek bulmaktan zorlanan kurt sürüsü, kent merkezinde görüntülendi.

Kar kalınlığını yüksek kesimlerde bir metreyi bulduğu Hakkari'de, yaban hayvanları yiyecek bulmakta güçlük çekiyor. Yukarı Merzan Mahallesi'nde hayvancılıkla uğraşan Hekim Çiftçi isimli vatandaş, ahırın etrafında dolaşan kurt sürüsü ile karşılaştı. Bağrışmalar ve köpeklerin devreye girmesiyle birlikte mahallenin üst kısımlarına doğru kaçan 6 kurt, çiftlik sahibi Hekim Çiftçi tarafından görüntülendi.

Kurt sürüsünü görüntülerken olup bitenleri de anlatan Çiftçi, bir süreden beridir kapalı olan çiftlik yolunun ise bir an önce açılması talebinde bulundu. - HAKKARİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 01:10 Kaynak: İHA

Kar, Hakkari, Güncel
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