Kurt Sürüsü Şehre İndi
47 dakika önce
Kurt sürüsü şehre indiHAKKARİ - Hakkari'de olumsuz hava şartları nedeniyle yiyecek bulmaktan zorlanan kurt sürüsü, kent merkezinde görüntülendi.
Kurt sürüsü şehre indi
HAKKARİ - Hakkari
'de olumsuz hava şartları nedeniyle yiyecek bulmaktan zorlanan kurt sürüsü, kent merkezinde görüntülendi. Kar
kalınlığını yüksek kesimlerde bir metreyi bulduğu Hakkari'de, yaban hayvanları yiyecek bulmakta güçlük çekiyor. Yukarı Merzan Mahallesi'nde hayvancılıkla uğraşan Hekim Çiftçi isimli vatandaş, ahırın etrafında dolaşan kurt sürüsü ile karşılaştı. Bağrışmalar ve köpeklerin devreye girmesiyle birlikte mahallenin üst kısımlarına doğru kaçan 6 kurt, çiftlik sahibi Hekim Çiftçi tarafından görüntülendi.
Kurt sürüsünü görüntülerken olup bitenleri de anlatan Çiftçi, bir süreden beridir kapalı olan çiftlik yolunun ise bir an önce açılması talebinde bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 12:40 Kaynak: İHA
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