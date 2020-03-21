Kurt sürüsü yerleşim alanına indi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kurt sürüsü yerleşim alanına indi - Son Dakika

Kurt sürüsü yerleşim alanına indi

6 saat önce

Son günlerde kar yağışının etkili olduğu Ardahan'da yiyecek bulmakta zorlanan kurtlar, kırsal alandan yerleşim birimlerine inmeye başladı.

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Son günlerde kar yağışının etkili olduğu Ardahan'da yiyecek bulmakta zorlanan kurtlar, kırsal alandan yerleşim birimlerine inmeye başladı.


Ardahan merkeze bağlı Akyaka köyü kırsalında yiyecek bulmak için sürü halinde gezen kurt sürüsü, bölge halkında büyük paniğe neden oldu. Kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava yaban hayatı da olumsuz etkiliyor. Vahşi doğada yaşam mücadelesi veren hayvanlar, yiyecek bulmak için çoğu zaman insanların yaşadıkları yerleşim birimlerine iniyor.


Akyaka köyü kırsalında Emre Can Akdemir tarafından cep telefonu ile çekilen görüntülerde kurtlar sürü halinde ilerliyor. Bölgede kurt sürülerinin kış aylarında yerleşim yerlerine indiğine vurgu yapan vatandaşlar, gece saatlerinde dışarı çıkamıyor. - ARDAHAN

Ardahan, Akyaka, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 11:43 Kaynak: İHA

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