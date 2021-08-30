Kurt sürüsünden gece baskını! Girdikleri ağılda 40 koyunu telef ettiler - Son Dakika

Hayvancıların en fazla sıkıntı yaşadığı konuların başında gelen kurt saldırıları, çeşitli bölgelerde etkisini göstermeye devam ediyor.

SABAH GİRDİKLERİNDE GÖRDÜLER

Erzurum Oltu Şehitler Mahallesi'nde Akın Barış Varol koyunları otlatmak için sabah 06.00 sularında ahırına gidince korkunç manzarayla karşılaştı. Ahır kapısının önünde yerde yatan koyunları gören Varol, içeri girdiğinde koyunlarının yarısına yakınının telef olduğunu gördü.

"TEK GEÇİM KAYNAĞIMIZ"

Koyunların sahibi olan amcası Erol Varol'a haberdar etti. Erol Varol, "Benim 110 koyunum vardı. Kurt ahıra girerek yarısına yakınını telef etti, 6'sını yaraladı. Benim tek geçim kaynağım hayvancılık" dedi.