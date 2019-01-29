Kurt Sürüsünün Beslenme Saati Fotokapanda
1 saat önce
Afyonkarahisar'da kurt sürüsü, kızıl şahin, kızıl akbaba ve tilkinin beslenmesi fotokapana yansıdı.
Afyonkarahisar
'da kurt sürüsü, kızıl şahin, kızıl akbaba ve tilkinin beslenmesi fotokapana yansıdı. Doğa Koruma ve Milli Parklar
5. Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından Sandıklı
ilçesi Akdağ
Tabiat Parkı'na kurulan fotokapanlar, yaban hayatını görüntülerdi. Parktaki fotokapana yansıyan görüntülerde, kurt sürüsünün avladıkları başka bir hayvanı yedikleri anlar görülüyor. Görüntülerde, kurtların ardından iki kızıl akbaba, kızıl şahin ve tilkinin de aynı avdan arta kalanla beslendileri yer alıyor. Görüntülerde kızıl geyiklerin gezintisi ve beslenmesi de yer alıyor. Diğer yandan Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü ekipleri, Akdağ Tabiat Parkı'ndaki vahşi yaşamı desteklemek için yemleme çalışması yapıyor. - Afyonkarahisar
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 03:39 Kaynak: DHA
Yakaladıkları Avı Parçalayan Kurt Sürüsü, Fotokapana Yakalandı
HDP, Tunceli'de Komünist Başkan Mehmet Maçoğlu'na Karşı İttifak Kurdu
Günlük Kiralık Dairedeki Cinayette Bilirkişi Raporu Ortaya Çıktı
8 Aylık Hamile Kadın, Kendini Tavana Asarak İntihar Etti