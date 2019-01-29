Son Dakika Haberleri: Kurt Sürüsünün Beslenme Saati Fotokapanda

Kurt Sürüsünün Beslenme Saati Fotokapanda

1 saat önce

Afyonkarahisar'da kurt sürüsü, kızıl şahin, kızıl akbaba ve tilkinin beslenmesi fotokapana yansıdı.

Kurt Sürüsünün Beslenme Saati Fotokapanda, System.String[]
Afyonkarahisar'da kurt sürüsü, kızıl şahin, kızıl akbaba ve tilkinin beslenmesi fotokapana yansıdı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından Sandıklı ilçesi Akdağ Tabiat Parkı'na kurulan fotokapanlar, yaban hayatını görüntülerdi. Parktaki fotokapana yansıyan görüntülerde, kurt sürüsünün avladıkları başka bir hayvanı yedikleri anlar görülüyor. Görüntülerde, kurtların ardından iki kızıl akbaba, kızıl şahin ve tilkinin de aynı avdan arta kalanla beslendileri yer alıyor. Görüntülerde kızıl geyiklerin gezintisi ve beslenmesi de yer alıyor. Diğer yandan Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü ekipleri, Akdağ Tabiat Parkı'ndaki vahşi yaşamı desteklemek için yemleme çalışması yapıyor. - Afyonkarahisar

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 03:39 Kaynak: DHA

Sandıklı, Akdağ, Doğa Koruma ve Milli Parklar, Afyon, Güncel
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