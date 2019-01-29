Kurt Sürüsünün Beslenme Saati Fotokapanda

AFYONKARAHİSAR'da kurt sürüsü, kızıl şahin, kızıl akbaba ve tilkinin beslenme anı fotokapana yansıdı.

AFYONKARAHİSAR'da kurt sürüsü, kızıl şahin, kızıl akbaba ve tilkinin beslenme anı fotokapana yansıdı.



Doğa Koruma ve Milli Parklar 5'inci Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından Sandıklı ilçesi Akdağ Tabiat Parkı'na kurulan fotokapanlarla, yaban hayatı görüntülendi. Parktaki fotokapana yansıyan görüntülerde, kurtların avladıkları başka bir hayvanı yedikleri anlar görülüyor. Görüntülerde, kurtların ardından iki kızıl akbaba, kızıl şahin ve tilkinin de aynı avdan arta kalanla beslendikleri yer alıyor. Görüntülerde kızıl geyiklerin gezintisi ve beslenmesi de görülüyor.



Bölge Müdürlüğü ekiplerinin, Akdağ Tabiat Parkı'ndaki vahşi yaşamı desteklemek için yemleme çalışması yaptığı belirtildi.



- Afyonkarahisar

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Yakaladıkları Avı Parçalayan Kurt Sürüsü, Fotokapana Yakalandı

HDP, Tunceli'de Komünist Başkan Mehmet Maçoğlu'na Karşı İttifak Kurdu

8 Aylık Hamile Kadın, Kendini Tavana Asarak İntihar Etti

Motosikletle Giderken Çelik Halatın Boğazını Kestiği İmam Ağır Yaralandı