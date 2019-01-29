Kurt ve Büyükerşen Kireç Sakinleriyle Buluştu

Köy kahvesinde vatandaşlarla bir araya gelen Büyükerşen ve Kurt, vatandaşlarla sohbet etti. AKP'nin yanlış politikaları nedeniyle tarım ve hayvancılığın yok edildiğini belirten Büyükerşen ve Kurt, bu nedenle köylerde yaşayan vatandaşların geçim sıkıntısı yaşadığını kaydetti. Osmanlı Devleti'nin yıkılma nedenlerinden birinin dış borçları olduğunu ifade eden Büyükerşen ve Kurt, Türkiye'nin de dış borçları ve iktidarın yanlış ekonomi politikaları nedeniyle zor günler geçirdiğini söyledi. Yaşanan ekonomik dar boğazın vatandaşları derinden etkilediğini vurgulayan Büyükerşen ve Kurt, bu burumdan en çok etkilenenlerin başında tarım ve hayvancılık ile geçinmeye çalışan köylülerin geldiğini belirtti.Türkiye'nin tarım ve hayvancılık yapabilmek için verimli topraklara sahip olduğuna dikkat çeken Büyükerşen ve Kurt, ancak yanlış politikalar sonucunda Türkiye'nin kırmızı et, buğday, mısır, fasulye ithal etmeye başladığını anlattı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin ve Odunpazarı'nın köylülerin yanında olduğunu kaydeden Büyükerşen ve Kurt, "Her zaman köylülerimizin yanındayız. Yok edilmek istenen tarım ve hayvancılığı yeniden canlandırmak için çalışmalar yapıyoruz. Örneğin Büyükşehir Belediyesi Halk Süt satışına başladı. Köylerde hayvancılık yapan vatandaşlarımızdan

topladığımız sütleri vatandaşlarımıza ulaştırıyor. Hem daha sağlıklı hem de daha ekonomik.

Tarım ve hayvancılığın tohumundan ilacına her yönüyle dünya çapında hızla küresel şirketlerce tekelleştiği bir dönemde bizlerin kurtuluşu bir olmaktan, güçlerimizi birleştirmekten geçiyor. Bunun için tarım ve hayvancılık projelerimiz ile kooperatiflerimizi canlandırmaya çalışıyoruz. Manda yetiştiriciliğini de canlandırmak için kolları sıvadık. Bozan Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile protokol imzaladık. Nasıl ki Eskişehirlilere daha kaliteli ve ucuz süt veriyorsak, ileride kooperatif aracığıyla manda sütü de vereceğimiz günler de gelecek. İpek Böcekçiliği Geliştirme Projesi' ile zor günlerden geçen çiftçilere hediye ettiğimiz dut fidanları ile destek verdik. Odunpazarı Belediyesi'de keza yine kırsalda yaşayan vatandaşlar için çalışmalar yaptı.Kapama Vişne Bahçesi Projesi, Arıköy ve Solucan Gübresi Üretim Tesisleri ile tarım ve hayvancılık yapan sizlere destek oldu. Şimdilerde Arkıköy'de eğitimler vererek arıcılığı öğretmeye hazırlanıyor. Vişne Bahçelerinde sizlerin üretip-satış yapmanızı sağladı. Bizler halkçı belediyeleriz. Sizler için varız ve sizler için çalışıyoruz" dedi.