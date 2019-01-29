Kurt ve Büyükerşen, Örenlileri Ziyaret Etti

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen ve Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Örenköylüler Eğitim Kültür ve Sosyal Dayanışma Derneği'ni ziyaret etti.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen ve Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Örenköylüler Eğitim Kültür ve Sosyal Dayanışma Derneği'ni ziyaret etti.



Emek Mahallesi'nde bulunan dernek binasında gerçekleşen ziyarette Örenliler ile bir araya gelen Büyükerşen ve Kurt, vatandaşların istek ve şikayetlerini de dinleyerek notlar aldı ve 31 Mart'ta gerçekleşecek olan yerel seçimlerden güncel siyasete ve yaşanan ekonomik krize kadar birçok konuda sohbet etti.



Türkiye'nin büyük bir ekonomik krizden geçtiğini söyleyen Başkan Kurt, bütün dünya ülkelerinin ekonomik dar boğazdan geçtiğini anlattı. Yaşanan bu ekonomik darboğazın etkilerinin en çok da Türkiye gibi dışa bağımlı ekonomik yapıya sahip ülkelerde hissedildiğini ifade eden Kurt, ekonomik krizden en çok işçi ve emekçilerin etkilendiğini ifade etti. Başkan Kurt, alınan maaşların hızla eridiğinin de ayrıca altını çizdi. - ESKİŞEHİR

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