Kurt ve kangal dağlık alanda karşı karşıya geldi! Kurdun direnişi izleyenleri mest etti - Son Dakika
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Kurt ve kangal dağlık alanda karşı karşıya geldi! Kurdun direnişi izleyenleri mest etti

04.06.2022 13:50

Anadolu'nun en güçlü ve hayranları arasında yer alan kurt ve kangal, dağlık alanda karşı karşıya geldi. İki kangalın üzerine koşup ölüm vuruşu yapmasına rağmen sarsılmayan kurdun dirençli duruşu, izleyenleri hayran bıraktı.

Anadolu'da yaşayan vatandaşların en sevdiği hayvanların başında kurt ve kangallar geliyor. Koyunlara saldırmaları nedeniyle kurtlara yönelik önlemler alınsa da bu iki hayvan arasındaki rekabetten kimin galip çıkacağı hala tartışılıyor.

DAĞDA KARŞI KARŞIYA GELDİLER

Anadolu'nun iki yırtıcısı, dağlık bir alanda karşı karşıya geldi. İki kangal, bir anda kurdun üzerine doğru koşmaya başladı. Kangallar son sürat koşarken, kurdun verdiği tepki herkesi kendisine hayran bıraktı.

ÖLÜM VURUŞUNA RAĞMEN DİK DURDU

Asaletleri ve cesurluklarıyla bilinen kurt, bu özelliklerinden taviz vermedi. Kangalın ölüm vuruşu adı verilen vuruşuna rağmen kurdun dik durması, izleyenlerden büyük alkış aldı.

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