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Kurt yavrusunun sıkıştığı yer şaşkınlık yarattı! Videoyu çeken vatandaşa ise sitem yağdı - Son Dakika

Kurt yavrusunun sıkıştığı yer şaşkınlık yarattı! Videoyu çeken vatandaşa ise sitem yağdı

12.02.2022 17:34

Sosyal medyada paylaşılan video kurt yavrusunun su deposuna sıkıştığı görüldü. Videoyu çeken vatandaşa ise "Çekmek yerine neden kurtarmıyorsun" diye sitem yağdı. Vatandaşın kurdu olduğu yerden çıkarıp çıkarmadığı henüz bilinmiyor.

Bir vatandaş, ormanlık alanda ilerlediği sırada su deposuna sıkışan yavru kurdu gördü. Hemen telefonuna sarılan vatandaş, bu anlar kayıt altına alarak sosyal medya hesabından paylaştı. Videoda yavru kurdun sinirli olduğu ve kendisine yaklaştırmadığı görüldü.

KULLANICILAR SİTEM ETTİ

Videonun sosyal medyada yayılmasının ardından TikTok kullanıcıları, vatandaşın video çekmek yerine kurdu kurtarmaya çalışması gerektiği görüşünde birleşti.

NE OLDUĞU BİLİNMİYOR

Ancak bazı kullanıcılar ise videoyu çeken kişinin bu kadar düşüncesiz olmayacağını ve telefonu kapatmasının ardından hemen kurtarma işlemine başlayacağını dile getirdi. Yavru kurdun son durumu henüz bilinmiyor.

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Sosyal Medya, Tiktok, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Kurt yavrusunun sıkıştığı yer şaşkınlık yarattı! Videoyu çeken vatandaşa ise sitem yağdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kurt yavrusunun sıkıştığı yer şaşkınlık yarattı! Videoyu çeken vatandaşa ise sitem yağdı - Son Dakika
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