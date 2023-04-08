- Kürtaj iddiasıyla karısını öldüren kocadan tuhaf savunma; "Gaipten sesler duydum"

DENİZLİ - Denizli'de aile izniyle evlendiği 18 yaşındaki karısını kürtaj tartışmasında öldüren koca hakkında müebbet hapis cezası istemiyle açılan davanın ilk duruşması görüldü. Gaipten sesler duyduğunu iddia eden koca anlattığı cinayet sonrası divana uzandığını söylerken, mahkeme katilin ruh sağlığına bakılması için duruşmayı erteledi.

Pamukkale ilçesine bağlı Pınarkent Mahallesi 144. Sokak'ta 30 Kasım 2022 tarihinde yaşanan olayda; eşi Elif Irmak ile tartışan Ahmet Emre Irmak (24), kavgayı ayırmaya çalışan babası Hikmet Irmak'ı bacağından bıçakladı. Anne ve babasının tüm çabalarına rağmen engel olamadığı Ahmet Emre Irmak, daha sonra saçından sürüyerek evden çıkarıp 100 metre ilerideki boş bir araziye götürdüğü karısını karın, göğüs ve boğazından bıçakladıktan öldürdü. Vahşi cinayetin ardından evine dönen koca, suç aletiyle birlikte jandarma ekiplerine teslim oldu.

Ailesinin izniyle evlenmiş

Cinayet kurbanı olan Elif Irmak'ın, tekstil işçisi olarak çalıştığı fabrikada Ahmet Emre I. ile tanışıp aşık olduğu ve o dönem yaşının küçük olması nedeniyle ailesinin izniyle geçtiğimiz yıl dünya evine girdiği öğrenildi.

Kürtaj tartışmasında öldürülen kadının hamile olmadığı anlaşılan cinayet olayıyla ilgili tutuklu kocanın yargılanmasına başlandı. Katil koca hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve haksız tahrik indirimlerinin uygulanmaksızın açılan davanın ilk duruşması 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Davaya katil kocayla birlikte ailesi ve ölen kızın anne babası katıldı.

Olayı en ince detayına kadar anlatan Ahmet Emre Irmak, bir yakınını çocuğunu aldırdığını ve gaipten sesler duyarak bunu eşinin yaptırdığını düşünüp eve gittiğinde çıkan tartışmada araya giren babasını bıçakladığını ve ardından ise karısını dışarıda öldürdüğünü söyledi. Devam eden konuşmasında pişman olduğunu aktaran koca, eve giderek divanın üzerine uzanıp jandarmaya teslim olduğunu aktardı.

Olayın tanıkları olan aileden baba Halil Irmak tartışmada araya girdiğini ve yediği yumruk darbesiyle sersemleyip çocuğunun kendisini bıçakladığını söylerken, anne Nazan Irmak ise gelinin sürüklenerek götürüldüğünü gördüğünü ve ardından oğlunun eve gelip jandarmayı aramasını istediğini anlattı. Ölen kızın aile yakınları katilin en ağır cezayı almasını istedi.

Şüpheli ve tanıkların dinlenmesinin ardından mahkeme katilin ruh sağlığının kontrol edilmesi için duruşmayı erteledi.