Kürtajı kabul etmeyen hamile eski sevgilisini, arkadaşına dövdürmüş (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kürtajı kabul etmeyen hamile eski sevgilisini, arkadaşına dövdürmüş (2) - Son Dakika

Kürtajı kabul etmeyen hamile eski sevgilisini, arkadaşına dövdürmüş (2)

6 saat önce

TUTUKLANDILARAdapazarı'nda, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Taner Oktay K. ve Ümit Ö., 'Nitelikli gasp' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kürtajı kabul etmeyen hamile eski sevgilisini, arkadaşına dövdürmüş (2), System.String[]

TUTUKLANDILAR

Adapazarı'nda, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Taner Oktay K. ve Ümit Ö., 'Nitelikli gasp' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Adapazarı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 05:14 Kaynak: DHA
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