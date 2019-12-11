Kürtajı kabul etmeyen hamile eski sevgilisini, arkadaşına dövdürmüş (2) - Son Dakika

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Kürtajı kabul etmeyen hamile eski sevgilisini, arkadaşına dövdürmüş (2)
6 saat önce
TUTUKLANDILARAdapazarı'nda, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Taner Oktay K. ve Ümit Ö., 'Nitelikli gasp' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 05:14 Kaynak: DHA
TUTUKLANDILAR
Adapazarı'nda, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Taner Oktay K. ve Ümit Ö., 'Nitelikli gasp' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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