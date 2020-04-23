Kurtalan çocuklara 23 Nisan sürprizi - Son Dakika

Kurtalan Kaymakamı İhsan Emre Aydın, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklara hediye verdi.

Kaymakam Aydın, yeni koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 23 Nisan'ı evlerinde kutlayan çocuklara sosyal medyadan destek verdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün öncülüğünde ilçe genelinde evlerde kutlanan 23 Nisan etkinliklerine ait görseller kaymakamlığın Twitter hesabından paylaşıldı.

Aydın da Twitter'dan paylaşımda bulunarak, "Haydi çocuklar. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda evde yaptığınız etkinlikleri bizimle paylaşın. Hep beraber 23 Nisan'ı kutlayalım. En güzeş paylaşımlara sürpriz hediyelerimiz de var." ifadelerini kullandı.

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