Kurtalan'da 130 bin adet lavanta fidesi dağıtıldı - Son Dakika

Kurtalan ilçesinde çiftçiye 130 bin lavanta fidesi dağıtıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı GAP İdaresi Başkanlığı 2019 Yılı Tarımsal Üretimin Desteklenmesi Programı Kapsamında Kurtalan Kaymakamlığı ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğiyle sürdürülebilir kırsal kalkınmanın sağlanması, kurumsal-beşeri kapasitenin artırılması amacıyla hazırlanan "Alternatif Ürün Lavanta Yetiştiriciliği Projesi" hayata geçiyor.

"Alternatif Ürün Lavanta Yetiştiriciliği Projesi" ile Kurtalan'da alternatif tarım ürünü kapsamında 100 dekar alanda lavanta bahçeleri kurularak ürün çeşitliğini artırmak, bölgeye ekonomik değer sağlayan yeni bir yatırım alanı oluşturmak amacıyla çiftçilere 130 bin lavanta fidesi dağıtıldı.

Kurtalan İstasyon bahçesinde düzenlene törende Kurtalan Kaymakamı ve Kurtalan Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, lavanda yetiştiriciliği projesi ile katma değeri yüksek alternatif tarım ürünlerinin yetiştirilerek ilçenin hem tarımsal hem kırsal ve ekonomik düzeyde kalkınmasına aracı olacağını söyledi.

Projeyle tarım sektörünün sürdürülebilir modernizasyonuna, tıbbi ve aromatik bitkiler sektörünün gelişmesine katkıda bulunmasını hedeflediklerini belirten Aydın, projenin üreticilere katkı sunacağını dile getirdi.

Törene, I·l Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan, I·lçe Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Abdulhadi Hadi Çakır, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mahfuz Demir, Proje Koordinatörü Şengül Yavuz da katıldı.