Kurtalan'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı törenle kutlandı - Son Dakika

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Kurtalan ilçesinde törenle kutlandı.
Kurtalan Kaymakamlığı bahçesindeki tören yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uygun şekilde sınırlı katılımla gerçekleştirildi.
Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ethem Güran'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunduğu törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Kaynak: AA
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