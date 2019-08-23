Son Dakika Haberleri: Kurtalan'da 24 derslik ilkokul tamamlandı
Son Dakika Güncel Haber

Kurtalan'da 24 derslik ilkokul tamamlandı

1 saat önce

Siirt'in Kurtalan ilçesinde inşa edilen 24 derslik ortaokulu tamamlandı.

Kurtalan'da 24 derslik ilkokul tamamlandı, System.String[]

Siirt'in Kurtalan ilçesinde inşa edilen 24 derslik ortaokulu tamamlandı.


İl Milli Eğitim Müdürü İsa Güneş, 4 milyon 200 bin liraya mal olan Ertuğrul Gazi Orta Okulunun 2019-2020 eğitim ve öğretim yılında hizmete açılacağını söyledi.


Son dönmede eğitim altyapısına yönelik önemli hizmetler yapıldığını aktaran Güneş, "Kısa süre önce yapımına başlanan Kurtalan'daki ortaokulu bitirilerek eğitim ve öğretim yılına hazır hale getirildi. Ertuğrul Gazi Ortaokulunun hizmete girmesiyle Kurtalan'da eğitim alanında önemli bir eksiklik giderildi. " dedi.

Ertuğrul Gazi, Kurtalan, Siirt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 02:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Volkswagen, Tesla'yla ortaklık haberlerini yalanladı
Kamil Koç'u satın alacak FlixBus Türkiye pazarını "eşsiz bir fırsat" olarak görüyor Son Dakika: AK Parti'den Emine Bulut cinayetiyle ilgili açıklama: Görüntülerin yayılması vahşettir Emine Bulut haberini sunarken sözcükler spiker Hülya Hökenek'in boğazına düğümlendi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.8.2019 16:50:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kurtalan'da 24 derslik ilkokul tamamlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]