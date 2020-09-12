Kurtalan'da 3 okulda "EBA Destek Noktası" kuruldu - Son Dakika

Siirt'in Kurtalan ilçesinde 3 okulda EBA Destek Noktası kuruldu.

Kurtalan Milli Eğitim Müdürlüğü, uzaktan eğitim kapsamında Eğitim Bilişim Ağı (EBA) sistemine evlerinden katılma imkanı olmayan öğrencilere için Kurtalan Anadolu Lisesi, Kurtalan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Kurtalan Ekspres Anadolu Lisesinde EBA Erişim Noktası Alanları oluşturdu.

İlçe Milli Eğitimi Müdürü Faysal Polat, maske takma ve sosyal mesafe kurallarına göre okullara alınacak öğrencilerin canlı dersleri ve etkinlikleri takip edebileceğini aktardı.