Kurtalan'da 5 büyüklüğünde deprem - Deprem sonrasında yaşanan panik ve marketin devrilen rafları - Son Dakika

Kurtalan'da 5 büyüklüğünde deprem - Deprem sonrasında yaşanan panik ve marketin devrilen rafları
03.12.2020 10:12
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Siirt'in Kurtalan ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Siirt'in Kurtalan ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
AFAD'ın sitesinde yer alan bilgiye göre, Siirt'in Kurtalan ilçesinde saat 8.45'te, 5 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Depremin 20 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
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