Kurtalan'da akarsu, ve baraj göletlerinde yüzmek yasaklandı - Son Dakika

Kurtalan'da akarsu ve baraj göletlerinde yüzmek yasaklandı.



Kurtalan Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, ilçe sınırları içerisinde Ilısu Barajı nedeniyle çok sayıda gölet oluştuğu ve akarsularda ise su seviyesinin yükseldiği hatırlatıldı.

Özellikle yaz aylarında çocuk ve genç yaştaki vatandaşların serinlemek veya avlanmak amacıyla bu alanlara girdiklerinin gözlemlendiği ve bunun sonucu olarak da boğulma vakalarının meydana geldiğine yer verilen açıklamada, "Ilısu Barajının su tutmasıyla birlikte ilçemiz sınırlarında çok sayıda gölet oluştu. Akarsularında su seviyesi yükseldi. Kamu esenliği, genel sağlık ve vatandaşlarımızın can güvenliğinin korunması amacıyla bu alanlarda İlçe İdare Kurulu kararıyla yüzmek ve diğer maksatlarla girmek yasaklanmıştır." denildi.