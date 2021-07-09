Kurtalan'da aşı çadırı kuruldu - Son Dakika

Kurtalan ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılama çalışması kapsamında aşı çadırı kuruldu.

Kurtalan ilçesinde aşılama çalışması kapsamında İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından 15 Temmuz Demokrasi Parkında mobil aşılama merkezi oluşturuldu.

Çadıra gelen ilçe sakinleri, sağlık ekiplerince aşılanıyor.

İlçe Sağlık Müdürü Eylül Sharifov, vatandaşlara randevusuz aşı yaptıklarını belirterek, aşılama oranlarını artırmak ve halkın bağışıklığını artırmak için mobil ekiplerinin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü söyledi.

Sharifov, "İlçemizin aşılama oranlarını üst seviyelere çıkarıp, bağışıklık oranını artırmayı planlamaktayız. Tüm halkımızı güzel bir bayram için sağlık kuruluşlarımıza ve stantlarımıza aşı olmaya davet ediyoruz." dedi.