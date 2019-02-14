Son Dakika Haberleri: Kurtalan'da Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı

Kurtalan'da Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı

1 saat önce

Kurtalan ilçesinde meydana gelen bıçaklı kavgada, 1 kişi yaralandı.

Kurtalan'da Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı, System.String[]
Kurtalan ilçesinde meydana gelen bıçaklı kavgada, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Fırat Mahallesinde özel bir lisede okuyan S.Ç. ve S.G. arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavgada, bıçakla yaralanan S.G. 112 Acil Servis ekiplerince Kurtalan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekiplerince yakalanan S.Ç. gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 02:42 Kaynak: AA

Fırat, Kurtalan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Kaşıkçı Cinayetinde Kan Donduran Rapor! 32 Porsiyon Pişmemiş Et Sipariş Edilmiş CHP'nin Adayına "AK Parti'ye Oy Vermem" Diyen Rizeli Teyze, Kararını Değiştirdi

Enerji Devi, Yüksel Enerji Konkordato İlan Etti THY, "İstanbul Havalimanı'na Ortak Oluyor" İddialarını Yalanladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.2.2019 16:30:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kurtalan'da Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]