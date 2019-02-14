Kurtalan'da Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı

Kurtalan ilçesinde meydana gelen bıçaklı kavgada, 1 kişi yaralandı.

Kurtalan ilçesinde meydana gelen bıçaklı kavgada, 1 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Fırat Mahallesinde özel bir lisede okuyan S.Ç. ve S.G. arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.



Kavgada, bıçakla yaralanan S.G. 112 Acil Servis ekiplerince Kurtalan Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Polis ekiplerince yakalanan S.Ç. gözaltına alındı.

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