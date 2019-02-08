Kurtalan'da Bilgilendirme Toplantısı

Siirt Ticaret Odası, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü, İş-Kur İl Müdürlüğü ve KOSGEB İl Müdürlüğü tarafından Kurtalan ilçesinde iş adamlarına yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Siirt Ticaret Odası, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü, İş-Kur İl Müdürlüğü ve KOSGEB İl Müdürlüğü tarafından Kurtalan ilçesinde iş adamlarına yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı.





Kurtalan Öğretmenevinde düzenlenen toplantıda, SGK, İş-Kur ve KOSGEB'in işverenlere yönelik düzenlediği teşvik programları ile ilgili bilgi verildi.



SGK İl Müdürü Abdulcelil İlbaş, işverenlerin daha fazla işçi çalıştırması, işsizliğin önlenmesi ve yeni iş alanlarının kurulması için hükümetin birçok teşvik programının bulunduğunu söyledi.



İşverenin her türlü sorununda yanlarında olduklarını belirten İlbaş, "İşverenlerimize 15 teşvik paketimiz var. İşverenlerimiz istedikleri paketten yararlanabilirler. Biz işverenlere yönelik kayıt dışı işçi çalıştırmamaları, herhangi bir ceza yememiş olmaları ve yaptıkları işin iş güvenliği kurallarına uygun olması gibi kriterlerimiz var. Bunlara dikkat eden işverenlere her türlü desteği vermeye hazırız." dedi.

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