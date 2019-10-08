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Kurtalan'da denetim

37 dakika önce

Kurtalan ilçesinde taşımalı eğitim kapsamında okullara yemek temininde bulunan yemek fabrikası denetlendi.

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Kurtalan ilçesinde taşımalı eğitim kapsamında okullara yemek temininde bulunan yemek fabrikası denetlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Faysel Polat, taşımalı eğitim kapsamında okullara yemek temininde bulunan yemek fabrikasını ziyaret etti.

Firmanın mutfağında incelemede bulunarak hijyen ve kullanılan malzemeler ve menü hakkında bilgi alan Polat, öğrencilerin en kaliteli hizmeti alması için bu tür denetimlerin sürdürüleceğini belirtti.

Kurtalan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 10:26 Kaynak: AA
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