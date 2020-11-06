Kurtalan'da depremzedelere yardım kampanyası - Son Dakika

Kurtalan ilçesinde, İzmir'de meydana depremde zarar gören aileler için yardım kampanyası düzenlendi.

Kurtalan Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, İzmir'de meydana gelen deprem dolayısıyla mağdur durumda bulunan afetzedeler için Siirt Valiliğince başlatılan gıda kolisi ve kullanılmamış battaniye yardım kampanyası kapsamında ilçedeki kurum amirleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, köy ve mahalle muhtarları ile esnaflarla bir araya geldi.

Aydın, Kurtalan Öğretmenevinde düzenlenen toplantıda, İzmir'de meydana gelen deprem sonrası yaraların sarılması için tüm Türkiye'nin seferber olduğunu söyledi.

Kurtalan halkının da yardımsever olduğunu kaydeden Aydın, kampanyaya destek vermek isteyen vatandaşların gıda kolilerini ve battaniyeleri Kurtalan Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına teslim edebileceklerini belirtti.

Daha sonra esnafı ziyaret eden Aydın, yardım kampanyası için destek istedi.