Son Dakika Haberleri: Kurtalan'da Dernekler Toplantısı Yapıldı

Kurtalan'da Dernekler Toplantısı Yapıldı

3 saat önce

Siirt'in Kurtalan ilçesinde İl Dernekler Müdürlüğü tarafından bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Kurtalan'da Dernekler Toplantısı Yapıldı, System.String[]
Siirt'in Kurtalan ilçesinde İl Dernekler Müdürlüğü tarafından bilgilendirme toplantısı yapıldı.

İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Celalettin Altan, derneklerin işlevi konusunda slayt eşliğinde toplantıya katılanları bilgilendirdi. Altan, dernek yöneticilerini beklediklerini belirterek, derneklerle sürekli irtibat halinde olarak daha verimle çalışmalara imza atacaklarını kaydetti. - SİİRT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 03:09 Kaynak: İHA

Siirt, Kurtalan, Güncel
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