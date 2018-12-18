Kurtalan'da Dernekler Toplantısı Yapıldı
3 saat önce
Siirt'in Kurtalan ilçesinde İl Dernekler Müdürlüğü tarafından bilgilendirme toplantısı yapıldı.
Siirt
'in Kurtalan
ilçesinde İl Dernekler Müdürlüğü tarafından bilgilendirme toplantısı yapıldı.
İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Celalettin Altan, derneklerin işlevi konusunda slayt eşliğinde toplantıya katılanları bilgilendirdi. Altan, dernek yöneticilerini beklediklerini belirterek, derneklerle sürekli irtibat halinde olarak daha verimle çalışmalara imza atacaklarını kaydetti. - SİİRT
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Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 03:09 Kaynak: İHA
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