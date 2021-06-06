Kurtalan'da düzenlenen yarışmada dereceye giren öğrencilere ödül verildi - Son Dakika

Kurtalan Kaymakamlığınca 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla sosyal medyada düzenlenen yarışmada dereceye giren öğrenciler çeşitli hediyelerle ödüllendirildi.

Kaymakamlığın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısı ile video, şiir, kompozisyon ve resim dalında düzenlediği yarışmalar büyük ilgi gördü.

Oluşturulan komisyon tarafından belirlenen ve dereceye giren öğrencilere Kurtalan Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın tarafından çeşitli hediyeler verildi.

Yarışmaya katılan öğrencilere teşekkür eden Aydın, dereceye giren öğrencileri tebrik etti, başarılarının devamını diledi.