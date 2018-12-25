Kurtalan'da Ev Yangını
54 dakika önce
Kurtalan ilçesinde bir evde çıkan yangında, anne ve 3 çocuğu yaralandı.
Kurtalan
ilçesinde bir evde çıkan yangında, anne ve 3 çocuğu yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi
Turka Sitesi'nde bir apartmanın 2. katında oturan İrgi ailesinin evinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangında yaralanan anne Valat İrgi (25) ile çocukları İsmail (3), Çınar
(5) ve Miray İrgi (1), 112 Acil Servis
ekiplerince Kurtalan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Alevler, Kurtalan Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 04:26 Kaynak: AA
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