Son Dakika Haberleri: Kurtalan'da Ev Yangını

Kurtalan'da Ev Yangını

54 dakika önce

Kurtalan ilçesinde bir evde çıkan yangında, anne ve 3 çocuğu yaralandı.

Kurtalan'da Ev Yangını, System.String[]
Kurtalan ilçesinde bir evde çıkan yangında, anne ve 3 çocuğu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Turka Sitesi'nde bir apartmanın 2. katında oturan İrgi ailesinin evinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangında yaralanan anne Valat İrgi (25) ile çocukları İsmail (3), Çınar (5) ve Miray İrgi (1), 112 Acil Servis ekiplerince Kurtalan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Alevler, Kurtalan Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 04:26 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Evde Sünnet Faciası! İkizlerden Biri Öldü, Diğeri Ağır Yaralandı Ankara'da Düzenlenen Fuhuş Baskınında 21 Kişi Gözaltına Alındı

Ahsen TV Muhabiri, Bilet Kuyruğunda Bekleyenleri Çıldırttı Polis Ekiplerinin Denetimine Takılan Taksinin Bagajından Kasatura Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2018 17:20:30. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kurtalan'da Ev Yangını
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]