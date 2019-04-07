Kurtalan'da Genç Çiftçilere Küçükbaş Hayvan Dağıtıldı
1 saat önce
Siirt'in Kurtalan ilçesinde Genç Çiftçi Projesi kapsamında 13 çiftçiye 442 koyun dağıtıldı.
Siirt
'in Kurtalan
ilçesinde Genç
Çiftçi Projesi kapsamında 13 çiftçiye 442 koyun dağıtıldı.
Siirt Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliğinde düzenlenen törende konuşan Kaymakam İhsan Emre Aydın
, gençlerin verilen destekle hayvan sayılarını artıracaklarına inandığını belirterek, başarılar diledi.
Törene, Tarım ve Orman İl Müdürü Ergün Demirhan, Kırsal Kalkınma İl Şube Müdür Vekili Mustafa Yılman ve Kurtalan İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Mahfuz Demir katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 04:00 Kaynak: AA
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