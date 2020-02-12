Kurtalan'da halk günü toplantısı düzenlendi - Son Dakika

Kurtalan Kaymakamı İhsan Emre Aydın, düzenlenen halk günü toplantısında vatandaşın talep ve sorunlarını dinledi.



Kaymakam Aydın, Öğretmenevinde düzenlenen halk günü toplantısında, muhtarlar, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Devletin sıcak yüzünü vatandaşlara en iyi şekilde yansıtmak istediklerini belirten Aydın, halk toplantılarının belirli aralıklarla yapılmaya devam edildiğini söyledi.

Aydın, şöyle konuştu:

"Vatandaşlarımızın kamu hizmetlerine en hızlı şekilde ulaşabilmeleri için gerçekleştirilen halk toplantıları ile vatandaşlarımızla birebir görüşerek istek ve önerilerini dikkate alıyor, sorunlarını çözüme kavuşturmaya çalışıyoruz. Yaptığımız bu tür çalışmalar ile her kesimden vatandaşımıza ulaşmak istiyoruz. Halkımız ile buluşma noktasında yaptığımız bu çalışmalar düzenli olarak devam edecektir."