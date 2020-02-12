Kurtalan'da halk günü toplantısı düzenlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kurtalan'da halk günü toplantısı düzenlendi - Son Dakika

Kurtalan'da halk günü toplantısı düzenlendi

6 saat önce

Kurtalan Kaymakamı İhsan Emre Aydın, düzenlenen halk günü toplantısında vatandaşın talep ve sorunlarını dinledi.

Kurtalan'da halk günü toplantısı düzenlendi, System.String[]

Kurtalan Kaymakamı İhsan Emre Aydın, düzenlenen halk günü toplantısında vatandaşın talep ve sorunlarını dinledi.


Kaymakam Aydın, Öğretmenevinde düzenlenen halk günü toplantısında, muhtarlar, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Devletin sıcak yüzünü vatandaşlara en iyi şekilde yansıtmak istediklerini belirten Aydın, halk toplantılarının belirli aralıklarla yapılmaya devam edildiğini söyledi.

Aydın, şöyle konuştu:

"Vatandaşlarımızın kamu hizmetlerine en hızlı şekilde ulaşabilmeleri için gerçekleştirilen halk toplantıları ile vatandaşlarımızla birebir görüşerek istek ve önerilerini dikkate alıyor, sorunlarını çözüme kavuşturmaya çalışıyoruz. Yaptığımız bu tür çalışmalar ile her kesimden vatandaşımıza ulaşmak istiyoruz. Halkımız ile buluşma noktasında yaptığımız bu çalışmalar düzenli olarak devam edecektir."

Emre Aydın, Kurtalan, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 02:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

(Özel) Korona virüs Tahtakale esnafını vurdu
Erdoğan kürsüdeyken salondaki bir vatandaş: Çoluğum çocuğum aç, bana yardım edin YTÜ'lü öğrencilerden Bedri Gencer'e tepki: Bizim hocamız olamaz Ahmet Davutoğlu, sosyal medyadan sokaktaki vatandaşın sorularını yanıtlayacak

Son Dakika Haberleri
20:09 Hollywood yıldızı Jennifer Aniston, 51. yaşını Interview Dergisi'ne verdiği pozlarla kutladı
19:35 Mine Tugay'ın balkon pozu takipçileri tarafından çok beğenildi
19:15 Şeyma Subaşı Instagram'daki dans paylaşımıyla takipçilerinin beğenisini kazandı
17:41 Defne Samyeli'nin eski eşi Eren Talu'dan şok edici sözler!
17:16 Ünlü Youtuber Atakan Özyurt, Tutunamayanlar'ın kadrosuna dahil oldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2020 21:03:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kurtalan'da halk günü toplantısı düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]