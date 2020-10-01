Kurtalan'da halk günü toplantısı düzenlendi - Son Dakika

Kurtalan Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, halk günü toplantısında vatandaşın talep ve sorunlarını dinledi.

Kaymakam Aydın, Selahattin Eyyubi İmam Hatip Lisesi konferans salonunda düzenlenen halk günü toplantısında, muhtarlar, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Aydın, belirli aralıklarla düzenlenen halk toplantılarında vatandaşın sorunlarını kendilerinden dinlediğini söyledi.

Vatandaşların sorunlarının zaman kaybedilmeden çözüme kavuşturmanın çabası içinde olduklarını belirten Aydın, şöyle konuştu:

"Vatandaşımızın sorunlarını çözüme kavuşturmak birinci önceliğimiz. Vatandaşlarımızın kamu hizmetlerine en hızlı şekilde ulaşabilmeleri için gerçekleştirilen halk toplantıları ile vatandaşlarımızla birebir görüşerek istek ve önerilerini dikkate alıyor, sorunlarını çözüme kavuşturmaya çalışıyoruz. Yaptığımız bu tür çalışmalar ile her kesimden vatandaşımıza ulaşmak istiyoruz. Halkımızla buluşma noktasında yaptığımız bu çalışmalar düzenli olarak devam edecektir."