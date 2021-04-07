Kurtalan'da halk günü toplantısı düzenlendi - Son Dakika

Kurtalan Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, halk günü toplantısında vatandaşın talep ve sorunlarını dinledi.

Kurtalan Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, Tekel Mahallesinde bulunan taziye evinin bahçesindeki açık alanda düzenlenen halk günü toplantısına katıldı.

Vatandaşın sorunlarını kendilerinden dinlediklerini ifade eden Aydın, Tekel Mahallesinde yapılması planlanan çalışmalar ile ilgili mahalle sakinlerine bilgi verdiklerini söyledi.

Aydın, şunları kaydetti:

"Mahallede ihtiyaç duyulan yerlerde kilitli parke döşeme ve dere ıslah çalışmalarımız sürüyor. Mahallede eksikliği hissedilen yeşil alan ve çocuk oyun parkı gibi projeleri de kısa sürede hayata geçireceğiz. Mahallelerimizde gerçekleştirdiğimiz toplantılarla halkımızın sorunlarını yerinde tespit ederek sorunları çözüme kavuşturmaya çalışıyoruz. Halkımızla buluşarak her kesimden vatandaşımıza ulaşmak istiyoruz. Halkımızla buluşma noktasında yaptığımız bu çalışmalar düzenli olarak devam edecektir."