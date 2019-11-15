Kurtalan'da iş yerinden hırsızlık

Kurtalan ilçesinde bir iş yerinden cep telefonu ve aksesuar çalanların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Kültür Mahallesi Emniyet Caddesinde cep telefonu tamir ve satışı yapan Nevzat Tek sabah iş yerine gittiğinde kapının kırık olduğunu fark ederek durumu polise bildirdi.

Yapılan incelemede iş yerinden 6 bin lira değerinde cep telefonu ve aksesuar çalındığı belirlendi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince olay yerinde yapılan incelemenin ardından zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.