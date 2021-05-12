Kurtalan'da İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları protesto edildi - Son Dakika

Siirt'in Kurtalan ilçesinde İsrail'in Mescid-i Aksa ve Filistin halkına saldırıları protesto edildi.

15 Temmuz Demokrasi Parkında düzenlenen etkinliğe sivil toplum kuruluşları öncülüğünde vatandaşlar katıldı.

Şehitler için Kur'an-ı Kerim okunan, dua edilen etkinliğe katılanlar Türk ve Filistin bayrakları açtı, tekbir getirdi, slogan attı.

Türkiye Kooperatif, Ticaret ve Büro İşçileri Sendikası (KOOPİŞ) Kurtalan Temsilcisi Mustafa Soysal, yaptığı açıklamada, İsrail'in vicdanları yaralayan ve insanlıktan nasibini almamış uygulamalarının her geçen gün artmakta olduğunu söyledi.

İsrail zulmüne tepkisini dile getiren Soysal, şunları kaydetti:

"Ülkemiz söz konusu Kudüs olunca 7'den 70'e tek yürek olmayı başarmıştır. Bu duruş tüm ülkelere örnek olmalı, tüm Müslüman ülkeler sadece ve sadece güçten anlayan İsrail'e karşı asil duruşlarını göstermelidir."