Kurtalan'da kadınlara ücretsiz pizza - Son Dakika

İşletmesinde kadınları ağırladıklarını kaydeden Zengin, ayrıca isteyen kadınlara da evlerine ücretsiz pizza servisi yaptıklarını söyledi.

İşletme sahibi Faysal Zengin, kadınlara güzel bir jest yaptıklarını belirtti.

Cumhuriyet Mahallesinde faaliyet gösteren pizzacı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü 'nde gün boyu sadece kadınları ağırlayarak ücretsiz pizza servisi yaptı.

Kurtalan ilçesinde bir pizzacı kadın müşterilerini ağırlayıp ücretsiz pizza ikram etti.

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