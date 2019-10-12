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Kurtalan'da kan bağışı kampanyası

1 saat önce

Kurtalan Müftülüğü, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolaysıyla kan bağışı kampanyası düzenledi.

Kurtalan'da kan bağışı kampanyası, System.String[]

Kurtalan Müftülüğü, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolaysıyla kan bağışı kampanyası düzenledi.

Kurtalan Müftülüğü, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolaysıyla Müftülüğü bahçesinde düzenlenen kan bağışı kampanyasına müftülük personeli ve vatandaşlar ilgi gösterdi.

Kurtalan Müftü Vekili Taha Ay, kan bağışının önemine değinerek,


"Bu gün başkasına olan kan, yarın kendimize ya da en yakınımıza gerekebilir. 1 ünite kan bağışı ile bir canı kurtarabiliriz. Kampanyada 85 ünite kan bağışlandı. Kan bağışında bulunan Müftülük personellerimize ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz." dedi.

Müftülük, Kurtalan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 11:42 Kaynak: AA
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