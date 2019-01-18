Kurtalan'da Karne Heyecanı

Kurtalan ilçesinde öğrenciler karne heyecanı yaşadı.

Kurtalan ilçesinde öğrenciler karne heyecanı yaşadı.



Cumhuriyet İlkokulunda düzenlenen törende konuşan Kurtalan Kaymakamı İhsan Emre Aydın, eğitimdeki başarının öğrencilerin daha çok çalışması ile mümkün olacağını söyledi.



"Geleceğimiz için öğrencilerimize iyi bir eğitim vermek zorundayız." diyen Aydın, öğrencilerden tatilde iyi dinlenerek, ikinci döneme daha iyi bir başlangıç yapmalarını istedi.





Tören karne dağıtımının ardından sona erdi.

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