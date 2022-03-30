Kurtalan'da kitap okuma etkinliği düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Kurtalan'da kitap okuma etkinliği düzenlendi

30.03.2022 16:25
Kurtalan'da kitap okuma etkinliği düzenlendi

Kurtalan ilçesinde Kütüphaneler Haftası dolayısıyla kitap okuma etkinliği düzenlendi.

Kurtalan ilçesinde Kütüphaneler Haftası dolayısıyla kitap okuma etkinliği düzenlendi.

15 Temmuz Demokrasi Parkı'nda düzenlenen etkinlikte Kurtalan Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Çağlar Tekin, öğrencilerle kitap okudu.

Öğrencilerle sohbet eden Tekin, kitap okumanın önemine değindi.

Etkinliğe İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Cafer Çetin, İlçe Emniyet Müdürü Evren Taşdemir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Faysel Polat, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

YORUMLAR
500
Bağcılar'da '58. Kütüphane Haftası' etkinliği düzenlendi Bağcılar'da '58. Kütüphane Haftası' etkinliği düzenlendi Aliağa'da ilçe protokolü öğrencilerle birlikte kitap okudu Aliağa'da ilçe protokolü öğrencilerle birlikte kitap okudu

15 Temmuz, Hisarcık, Kurtalan, Kitap, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kurtalan'da kitap okuma etkinliği düzenlendi - Son Dakika


Son Dakika
16:22 Müge Anlı Suriye uyruklu adama tepki gösterdi: Silaha meraklıysan gitseydin de ülkeni korusaydın
16:14 KOSGEB'in faizsiz 100 bin lira kredi desteği için son tarih yarın!
16:12 MAK Araştırma Başkanı Kulat: Erken seçim olası değil, AK Parti genç seçmeni kaybetmiş durumda!
16:05 Almanya'da enflasyon, aylık bazda yüzde 2,5 yükseldi!
15:52 İYİ Parti'nin A takımında kapsamlı bir değişime gidildi! Listede Ağıralioğlu yer almadı
15:40 Görev başında cinsel ilişkiye girerken görüntülenen ABD'li polis memuru istifa etti
15:27 ABD'den gelen anket sonuçlarına göre Donald Trump, Joe Biden'ın 6 puan önünde
15:22 Çöp konteynerine bebeğini atmıştı! O anneden korkunç savunma: Eşim çocuk istemeyince doğurup çöpe attım!
15:19 Bergen filminin başrol oyuncuları, tarım işçisi kadınlarla birlikte filmi izledi
15:14 İBB Başkanı İmamoğlu deprem uyarısında bulundu: 200 bine yakın bina orta ve ağır risk taşıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2022 16:31:24. #1.12#
SON DAKİKA: Kurtalan'da kitap okuma etkinliği düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement