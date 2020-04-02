Kurtalan'da koronavirüs tedbiri - Son Dakika

Kurtalan'da koronavirüs tedbiri
7 saat önce
Kurtalan'da koronavirüs tedbirleri sürüyor.
Kurtalan'da koronavirüs tedbirleri sürüyor.
Kurtalan Kaymakamı İhsan Emre Aydın, PTT ilçe Müdürlüğü önünde bekleyenlerin sosyal mesafeye uymadığını görmesi üzerine uyarıda bulundu.
Aydın, sosyal mesafe kuralına uymanın önemine değinerek, salgının yayılmaması için herkesin kurallara uyması gerektiğini kaydetti.
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 05:10 Kaynak: AA
Son Dakika Belediye görevlileri, sosyal mesafe kuralına uymayan vatandaşlara dezenfektan püskürttü Koronavirüsten ölen annenin karnından erken doğumla alınan bebek kurtarılamadı Son Dakika: PTT, yardım dağıtımında yaşanan yoğunluk nedeniyle şubelerini geçici olarak kapattı Korona virüsten eşini ve bebeğini kaybeden acılı baba konuştu