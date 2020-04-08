Kurtalan'da koronavirüs tedbirleri - Son Dakika

Kurtalan'da koronavirüs tedbirleri
6 saat önce
Kurtalan Kaymakamı İhsan Emre Aydın, korona virüs salgını nedeniyle halk pazarı ve PTT Müdürlüğünde alınan tedbirleri inceledi.
Kurtalan Kaymakamı İhsan Emre Aydın, korona virüs salgını nedeniyle halk pazarı ve PTT Müdürlüğünde alınan tedbirleri inceledi.
Aydın, koronavirüs salgını nedeniyle ilçede kurulan halk pazarında giderek esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti, sosyal mesafe kuralına dikkat etmelerini istedi.
Buradan İlçe PTT Müdürlüğü'nde geçen Aydın, PTT Müdürü Fahri Gürühan'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Aydın, işlemlerini yapmak için sıra bekleyen vatandaşlara hijyen ile sosyal mesafe kurallarına uymalarını istedi.
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 01:12 Kaynak: AA
Son Dakika Hastaneden firar eden virüslü şahıs güvenlik güçlerini alarma geçirdi Prof. Dr. Ali Demirsoy'dan canlı yayında tepki çeken koronavirüs sözleri: Kovid-19 hastalarını öldürmeliydik Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 542 artarak 17 bin 669'a yükseldi Çöpten hurda toplayan kişiye 3 bin TL'lik koronavirüs cezası