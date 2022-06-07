Turnuvaya katılan tüm sporculara kitap hediye edildiğini aktaran Taşkıran, "Turnuva düzenleyerek kurumların kaynaşmasını amaçladık. 22 takımın katıldığı turnuva haziran ayı boyunca devam edecek. Turnuvamıza katılım sağlayan tüm takımlara başarılar diliyorum." dedi.

Kaynak: AA

Halk Eğitimi Merkezi, Futbol, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kurtalan'da kurumlar arası futbol turnuvası başladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.