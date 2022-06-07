Kurtalan'da kurumlar arası futbol turnuvası başladı - Son Dakika
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Kurtalan'da kurumlar arası futbol turnuvası başladı

07.06.2022 14:55
Kurtalan'da kurumlar arası futbol turnuvası başladı

?? Kurtalan ilçesinde kurumlar arası futbol turnuvası başladı.

?? Kurtalan ilçesinde kurumlar arası futbol turnuvası başladı.

Kurtalan Halk Eğitimi Merkezi tarafından "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri kapsamında düzenlenen kurumlar arası futbol turnuvası açılış maçıyla başladı.

Kurtalan Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Adil Taşkıran, Hayat Boyu Öğrenme Haftası dolayısıyla ilçede çeşitli etkinlikler düzenlediklerini belirtti.

Turnuvaya katılan tüm sporculara kitap hediye edildiğini aktaran Taşkıran, "Turnuva düzenleyerek kurumların kaynaşmasını amaçladık. 22 takımın katıldığı turnuva haziran ayı boyunca devam edecek. Turnuvamıza katılım sağlayan tüm takımlara başarılar diliyorum." dedi.

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Kaynak: AA

Halk Eğitimi Merkezi, Futbol, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kurtalan'da kurumlar arası futbol turnuvası başladı - Son Dakika

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